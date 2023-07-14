Оставила стекать кровью: на Буковине женщина жестоко убила мужчину

Жительницу Буковины приговорили к 8 годам лишения свободы за жестокое убийство сожителя. Женщина нанесла один удар ножом мужчине в живот и оставила его истекать кровью.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Следователи выяснили, что женщина распивала алкогольные напитки вместе со своим 47-летним сожителем. Затем между ними вспыхнула ссора, она взяла нож и нанесла ему удар. Скорую медицинскую помощь сожительница не вызвала, а оставила раненого черновчанина истекать кровью. Уже мертвого его обнаружили на следующий день во дворе частного дома.

В совершенном убийстве женщина призналась. При поддержке публичного обвинения прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры жительницу Черновцы признали виновной в умышленном убийстве сожителя по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Женщине суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области мужчина безжалостно убил 20-летнюю девушку, которая стала свидетелем преступления.

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