Оставила умирать: на Кировоградщине наказали горе-мать за смерть 12-летней дочери

В Кировоградской области горе-матерь приговорили к 4 годам тюрьмы из-за смерти дочери от пневмонии / © ТСН.ua

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В Кировоградской области горе-матерь приговорили к заключению за то, что не вызвала врачей для больной малолетней дочери.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Трагедия произошла в октябре 2025 года в одном из сел Кировоградской области. 12-летняя девочка несколько дней болела — имела высокую температуру, кашель, боль в груди, слабость, отказывалась от еды. Несмотря на очевидное ухудшение состояния ребенка, 30-летняя мать не обратилась к врачам, не завезла ребенка в больницу и даже не вызвала скорую помощь.

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Женщина вызвала полицию после того, как нашла девочку мертвой пять дней спустя болезни.

Как установила экспертиза, смерть ребенка наступила в результате легочной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Врачи говорят, что если бы мать вовремя обратилась к медикам, смерть ребенка можно было предотвратить.

Суд признал горе-матерь виновной в злостном неисполнении родительских обязанностей и оставлении малолетнего ребенка без помощи, что привело к его смерти. Ей назначено наказание — 4 года лишения свободы.

Что будет с двумя другими детьми

Как оказалось, семья ранее состояла на учете службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Служба опеки неоднократно предупреждала мать о необходимости улучшить условия проживания и ухода за детьми.

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Две девочки 2017 г.р. временно находятся в семье их родной тети. Суд также рассматривает вопрос лишения ее родительских прав. Где находится отец ребенка, не указывается.

Также проверят действия работников центра социальных служб, которые безосновательно сняли семью с учета как преодолевшую сложные жизненные обстоятельства, хотя фактически они не были устранены.

Дело в отношении руководителя этого центра направлено в суд: его обвиняют в служебной халатности, которая привела к смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что в Киеве 17-летняя горе-мать заперла в квартире на 4 дня младенца.

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