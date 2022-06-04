Оставила записку и выпрыгнула из окна: в Одессе ребенок покончил с собой

Девочку, еще живую, во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков.
Ребенок выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского, сегодня утром, когда никого не было дома.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
"Ее, еще живой, во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, она умерла", — отметили в полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. В ходе осмотра дома семьи умершей была обнаружена предсмертная записка. Устанавливаются все происшествия.
Напомним, в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.
А накануне в Одессе перед школой №63 обнаружили тело неизвестного мужчину в петле.
Читайте также:
- Погибшие гордились службой, а 35-летнюю женщину расстрелял, потому что не выпускала: что известно о жертвах и стрелках из Днепра
- Пытки и закрытые гробы: родители срочников Нацгвардии рассказали о загадочных смертях в части, где произошел расстрел
- Третье самоубийство через месяц: в Луганской области нашли застреленным контрактника