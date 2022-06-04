Оставила записку и выпрыгнула из окна: в Одессе ребенок покончил с собой

Оставила записку и выпрыгнула из окна: в Одессе ребенок покончил с собой

Девочку, еще живую, во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков.

Ребенок выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского, сегодня утром, когда никого не было дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Ее, еще живой, во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, она умерла", — отметили в полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. В ходе осмотра дома семьи умершей была обнаружена предсмертная записка. Устанавливаются все происшествия.

Напомним, в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.

А накануне в Одессе перед школой №63 обнаружили тело неизвестного мужчину в петле.

Пограничники из Буковины стреляли в себя: родственники не верят, что это самоубийство

Читайте также: