Оставили без техники и живой силы: на Северщине ВСУ "насыпали" оккупантам

По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих.
В Северской области защитники Украины отправили в ад оккупатов вместе с техникой.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".
"2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всему известному маршруту. Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком. По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих", — говорится в сообщении.
Напомним, что силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на:
- недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянска и Барвенково;
- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское (возле Изюма );
- улучшение тактического положения в районе Чугуева ;
- сдерживании атак противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной, не допуская обхода основных сил группировки.
Одновременно украинские защитники удерживают круговую оборону Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения россиян в районе Чернигова.