Оставили без техники и живой силы: на Северщине ВСУ "насыпали" оккупантам

Оставили без техники и живой силы: на Северщине ВСУ "насыпали" оккупантам

По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих.

В Северской области защитники Украины отправили в ад оккупатов вместе с техникой.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

"2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всему известному маршруту. Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком. По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, что силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на:

недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянска и Барвенково;

занятии населенных пунктов Каменка, Топольское (возле Изюма );

); улучшение тактического положения в районе Чугуева ;

; сдерживании атак противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно украинские защитники удерживают круговую оборону Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения россиян в районе Чернигова.