Оставили имущество, скот: из Херсона выехал каждый пятый житель, из Херсона — почти половина

Оставили имущество, скот: из Херсона выехал каждый пятый житель, из Херсона — почти половина

Местные жители массово бегут с захваченных территорий Херсонщины, ведь жить в невыносимых условиях, которые создали россияне, очень тяжело и опасно.

Из временно захваченного россиянами Херсона, по предварительным данным, выехало около 45% человек, из Херсонской области каждый пятый.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью "Укринформу".

"Это катастрофическая цифра. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом", — отметил глава ОВА.

По его словам, официальных зеленых коридоров оккупанты не разрешали делать, поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

"Сначала — через Александровку и Снегиревку. Их оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брид в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. Я знаю, что в селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот", — рассказывает Лагута.

Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях, говорит глава администрации.

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мелитополя в Запорожье.

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