Оставили погребальный венок на автомобиле: в Кривом Роге задержали вымогателей

В Кривом Роге задержали группу вымогателей, оставивших на капоте автомобиля погребальный венок. К правоохранителям обратился местный житель, которому угрожали неизвестные, заставляя выплатить три тысячи долларов, которые он якобы задолжал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По результатам оперативных мероприятий полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались местные жители 24-х и 25-ти лет. Младший является подсудимым по делу по факту совершения разбойного нападения", — говорится в сообщении.

Оба нарушителя задержаны, фигурантам объявили подозрения по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Теперь им грозит 7-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге обезвредили сеть наркокартеля. Злоумышленники сформировали преступную группу под названием "Двадцатовские" и незаконно получали более миллиона долларов прибыли в месяц.

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