Покинуть Украину в составе спортивной команды: мужчина придумал схему для уклонистов (фото)

Нацполиция обнаружила и обезвредила схему по избежанию мобилизации.

Нацполиция обезвредила очередную схему избегания мобилизации, которую придумал 46-летний житель Харьковской области.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

За 5 500 долларов мошенник предложил мужчине призывного возраста оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации карате, чтобы выехать из страны в составе спортивной делегации.

Нацполиция обезвредила очередную схему избегания мобилизации

Аванс злоумышленник решил сам не получать. Он отправил на встречу посредника – бывшего милиционера.

Нацполиция обезвредила очередную схему избегания мобилизации

Оперативники ДВБ совместно со следователями полиции задержали его при получении 4 000 долларов.

Нацполиция обезвредила очередную схему избегания мобилизации

Напомним, стало известно, что в Могилеве-Подольском в Винницкой области задержали 24 летнего парня и двух парней, которых он пытался переправить через границу.

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