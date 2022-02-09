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Оставляют "черную метку": под Днепром коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дороги (видео)

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Оставляют "черную метку": под Днепром коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дороги (видео)

Раздраженные коммунальщики отомстили водителю, неудобно припарковавшемуся на дороге.

В Каменском Днепропетровской области вывозящие мусор коммунальщики по-своему наказывают нерадивых водителей, которые паркуются, где заблагорассудится. Они оставляют "подарки" на капотах таких автомобилей.

Видео такого наказания выложили в Сети.

На кадрах видно, что из-за неправильно припаркованного авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками. Поэтому работники коммунального хозяйства вынуждены были совать контейнеры к мусоровозу, чтобы их опустошить.

Раздраженные наглостью водителя легковушки, осложнившего их работу, они оставили ему своеобразный "подарок-напоминание" — несколько пакетов с мусором на капоте его авто.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное. Большинство из них поддержали коммунальщиков.

  • В каждом дворе есть такой дурак.
  • А если скорая или пожарная?
  • Надо было еще из пакетов высыпать.

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Под Днепром коммунальщики оставили "сюрприз" водителю, который припарковался и мешал им вывезти мусор

Напомним, что в Дружковке Донецкой области в больницу с ножевыми ранениями попали два газовщика. На них напал потребитель, когда они составляли протокол через несанкционированное подключение к газоснабжению.

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