Оставляют "черную метку": под Днепром коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дороги (видео)

Раздраженные коммунальщики отомстили водителю, неудобно припарковавшемуся на дороге.
В Каменском Днепропетровской области вывозящие мусор коммунальщики по-своему наказывают нерадивых водителей, которые паркуются, где заблагорассудится. Они оставляют "подарки" на капотах таких автомобилей.
Видео такого наказания выложили в Сети.
На кадрах видно, что из-за неправильно припаркованного авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками. Поэтому работники коммунального хозяйства вынуждены были совать контейнеры к мусоровозу, чтобы их опустошить.
Раздраженные наглостью водителя легковушки, осложнившего их работу, они оставили ему своеобразный "подарок-напоминание" — несколько пакетов с мусором на капоте его авто.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное. Большинство из них поддержали коммунальщиков.
- В каждом дворе есть такой дурак.
- А если скорая или пожарная?
- Надо было еще из пакетов высыпать.
Напомним, что в Дружковке Донецкой области в больницу с ножевыми ранениями попали два газовщика. На них напал потребитель, когда они составляли протокол через несанкционированное подключение к газоснабжению.
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