- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 2 мин
"Оставьте Федорова": по Киеву и другим городам Украины прокатилась вторая волна митингов - подробности (фото, видео)
Митингующие выдвигают ряд требований по кадровым решениям в сфере обороны и работы парламента.
В центре Киева второй день проходит акция протеста, участники которой выражают несогласие с кадровыми изменениями в правительстве. Протестующие озвучивают свои требования и призывают власти отреагировать на них.
Об этом сообщает ТСН.
По словам участников акции, протест на площади Ивана Франко начался еще утром и продолжался в течение дня. К вечеру количество людей, как утверждают очевидцы, значительно выросло.
Как пишет «Киев 24» одной из самых заметных участниц стала девушка по имени Маричка, которая, по словам присутствующих, почти двое суток не покидает площадь и поддерживает протестующих, произнося лозунги.
Какие требования предъявляют протестующие
Участники акции заявляют, что требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны, уволить Александра Сырского и вернуть народных депутатов к работе.
Среди звучащих на площади лозунгов — «Каникулы — для школьников, а ротации — для войска».
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что вечером очереди на акцию были больше, чем во время предыдущих протестов.
«Очередь в 20:00 больше, чем все прошлые разы. Даже чем в прошлом году, когда попытались ликвидировать НАБУ и САП. Так бывает, когда власть не слышит требование людей», — написал он.
Также акции проходят не только в Киеве, но и во Львове, Харькове, Днепре, Чернигове, Полтаве и других городах Украины.
Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Варшаве и в Дюссельдорфе.
Кадровые изменения в правительстве — последние новости
Напомним, Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, а временным исполняющим обязанности министра иностранных дел — Андрея Сибигу. Решение было принято по согласованию с президентом для обеспечения непрерывной работы в сферах обороны и внешней политики. Кроме того, правительство восстанавливает Министерство аграрной политики, создает Министерство по делам общин, территорий и ВПЛ, разграничивает экономику и окружающую среду, а также разделяет инфраструктуру и транспорт.
Также эксперт в области военных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов назначен советником президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны (вне штата). Раньше он был советником министра обороны. Бескрестнов отказался возвращаться в Минобороны после отставки Михаила Федорова, но согласился на должность в ОП, чтобы продолжать влиять на внедрение инноваций для армии.