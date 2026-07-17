"Оставьте Федорова": по Киеву и другим городам Украины прокатилась вторая волна митингов - подробности (фото, видео)

Михаил Федоров / © Министерство цифровой трансформации

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В центре Киева второй день проходит акция протеста, участники которой выражают несогласие с кадровыми изменениями в правительстве. Протестующие озвучивают свои требования и призывают власти отреагировать на них.

Об этом сообщает ТСН.

По словам участников акции, протест на площади Ивана Франко начался еще утром и продолжался в течение дня. К вечеру количество людей, как утверждают очевидцы, значительно выросло.

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Мітинг в Києві / © Фото из открытых источников

Как пишет «Киев 24» одной из самых заметных участниц стала девушка по имени Маричка, которая, по словам присутствующих, почти двое суток не покидает площадь и поддерживает протестующих, произнося лозунги.

Мітинг в Києві / © Фото из открытых источников

Какие требования предъявляют протестующие

Участники акции заявляют, что требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны, уволить Александра Сырского и вернуть народных депутатов к работе.

Среди звучащих на площади лозунгов — «Каникулы — для школьников, а ротации — для войска».

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что вечером очереди на акцию были больше, чем во время предыдущих протестов.

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«Очередь в 20:00 больше, чем все прошлые разы. Даже чем в прошлом году, когда попытались ликвидировать НАБУ и САП. Так бывает, когда власть не слышит требование людей», — написал он.

Также акции проходят не только в Киеве, но и во Львове, Харькове, Днепре, Чернигове, Полтаве и других городах Украины.

Мітинг в Тернополі / © Фото из открытых источников

Мітинг в Білій Церкві / © Фото из открытых источников

Митинг в Суммах / © Фото из открытых источников

Мітинг в Одесі / © Фото из открытых источников

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Варшаве и в Дюссельдорфе.

Митинг в поддержку Федорова / © Фото из открытых источников

Митинг в поддержку Федорова / © Фото из открытых источников

Кадровые изменения в правительстве — последние новости

Напомним, Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, а временным исполняющим обязанности министра иностранных дел — Андрея Сибигу. Решение было принято по согласованию с президентом для обеспечения непрерывной работы в сферах обороны и внешней политики. Кроме того, правительство восстанавливает Министерство аграрной политики, создает Министерство по делам общин, территорий и ВПЛ, разграничивает экономику и окружающую среду, а также разделяет инфраструктуру и транспорт.

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Также эксперт в области военных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов назначен советником президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны (вне штата). Раньше он был советником министра обороны. Бескрестнов отказался возвращаться в Минобороны после отставки Михаила Федорова, но согласился на должность в ОП, чтобы продолжать влиять на внедрение инноваций для армии.

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