Оставьте врагу "гостинцы": в оперативном командовании "Юг" предупредили о заминированном побережье и прибрежных водах

Не пытайтесь испытать судьбу.
Прислушайтесь к сигналам тревог, действуйте уверенно и безоговорочно.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
Не пытайтесь испытать судьбу – не подвергайте себя опасности, которую несут заминированное побережье и прибрежные воды, в частности в штормовую погоду. Оставьте врагу «гостинцы», способные разрушить его планы.
"Помните, что в гибридной войне враг начинает борьбу с сознания, не поддавайтесь провокациям, проверяйте тщательно информацию и доверяйте только официальным источникам. Все будет Украина! Итого к Победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет. В готовности к использованию более полутора десятков снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.
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