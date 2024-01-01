"Останусь до тех пор, пока здесь будет опасно": в Киеве нашли тело парамедика из Британии

25-летнюю Кэтрин "Кэт" Мельничук нашли мертвой в ее собственной кровати в Киеве. О причинах смерти пока не сообщается.

В Киеве было найдено тело британской тактической медикини и волонтера, 25-летней Кэтрин Мельничук с позывным "Апач".

О смерти волонтерки сообщили ее коллеги из сообщества "Проект Konstantin" еще 24 декабря. Полиция Киева пока не комментировала инцидент.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти Кэтрин Мельничук. Все, что мы знаем, это то, что ее нашли в своей постели утром (24 декабря 2023 года). Причина ее смерти на данном этапе не считается подозрительными. Более подробная информация будет обнародована впоследствии властями", – говорится в сообщении.

Причина ее смерти на данном этапе не считается подозрительными. / Фото: thesun.co.uk

Как отметило британское издание The Sun, Кэтрин рассказывала, что выросла на юго-востоке Лондона и ходила в школу вблизи Орпингтона. В студенческом возрасте она стала учить химию в Бристольском институте.

"Я буду оставаться (в Украине. — Ред.) до тех пор, пока, возможно, здесь будет опасно или пока мне не придется вернуться к брату или матери. Я чувствую себя безопасно и компетентной в этой стране", — рассказывала Кейт.

Фото: thesun.co.uk

"Она посвятила свою жизнь помощи другим как медик, как ученый и исследователь, и как друг. Последние 18 месяцев Кэт была волонтером в Украине, работая в материально-техническом обеспечении и боевым медиком по всей стране", – рассказали журналистам родственники девушки.

Бывший руководитель Кэтрин в волонтерской организации StaySafeUA Андрей Депко сказал MailOnline: "Она так много сделала для Украины за 13 месяцев, которые она была с нами, прежде чем пошла работать военным парамедиком. Она хотела быть на передовой, спасать солдат и использовать образование и навыки, которые имела. Она хотела быть там 24/7".