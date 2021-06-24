"Остаюсь в е**ной Украине": блогер-переселенец из Донецка обругал государство и похвастался этим в Сети

Блогер уже извинился за свои слова и заявил, что он так сказал, потому что его "друга-россиянина не пустили в Украину".

21-летний блогер Антон Громов, который переехал с оккупированного Донецка в Днепр, обозвал Украину "е ** ной". Он пожаловался, что "вынужден сидеть здесь".

Об этом Громов сказал в Instagram.

В Сети активно распространяют видео под названием: "Мой новый план", на котором Громов жалуется тем, что вынужден жить в Украине.

"В результате, я остаюсь в е**ной Украине. Сниму квартиру нормальную и буду сидеть здесь", — сказал парень.

Блогер-переселенец из Донецка обругал Украину

Впоследствии блоггер извинился за свои слова и заявил, что он так сказал, потому что его "друга-россиянина не пустили в Украину".

"Я не считаю Украину е**ной, иначе здесь не жил. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину", — заявил Громов.

После скандала блоггер ограничил доступ к своей странице в Instagram. Вместо этого он там хвалится "заработками" в рублях на блогах в запрещенной в Украине социальной сети, которая популярна среди населения государства-агрессора.

Напомним:

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