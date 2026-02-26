Останутся в Европе или поедут домой: аналитики поразили цифрами о выезде украинских юношей

Каждый седьмой украинский юноша выехал за границу / © ТСН.ua

В конце 2025 года за пределами нашего государства продолжают находиться более пяти с половиной миллионов украинцев. Большинство из них нашли убежище в странах Европы и Запада, и их возвращение становится все более сложным вопросом.

Об этом говорится в новом исследовании Центра экономической стратегии "Украинские беженцы после четырех лет за границей".

Сколько юношей выехали из Украины

Аналитики обращают внимание на тревожную демографическую статистику относительно молодого поколения. Согласно полученным данным, каждый седьмой украинский юноша сейчас проживает за пределами родины.

Такой масштабный отток молодежи создает серьезные вызовы для будущего восстановления страны. Ведь именно эта возрастная категория критически важна для восстановления экономики и развития государства в послевоенный период.

Планируют ли беженцы возвращаться домой

В целом количество украинцев, которые спасаются от войны за границей, остается стабильно высоким. Большинство из них уже адаптировались к новым условиям жизни.

«По состоянию на конец 2025 года за рубежом находится 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн находятся в западных странах», — отмечают авторы исследования.

Специалисты объясняют, что с каждым годом пребывания в эмиграции процент тех, кто планирует вернуться, постепенно снижается. Люди обустраивают свой быт на новых местах, находят стабильную работу и устраивают детей в местные учебные заведения, что становится главным фактором, который удерживает их от возвращения в Украину.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который кардинально реформирует систему поддержки граждан Украины и продлевает срок их легального пребывания в стране. Согласно документу, действовавший с 2022 года специальный правовой режим постепенно ликвидируется, а все инструменты помощи переносятся в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.