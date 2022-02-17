Остерегайтесь кофе: три причины, почему женщинам лучше отказаться от этого напитка

Остерегайтесь кофе: три причины, почему женщинам лучше отказаться от этого напитка

В Управлении контроля качества продуктов питания и медикаментов в США утверждают, что 90% населения мира ежедневно пьет кофе. Поэтому ученые десятилетиями изучали влияние этого напитка на человеческий организм. И последние исследования показали, что кофе, особенно утренний, дорого обходится женщинам. Какие три причины перестать употреблять кофе, читайте в материале ТСН.ua.

Причина первая: кофе может повышать риск развития доброкачественных образований в молочных железах

Для женщин с миомой, СПКЯ (синдром поликистоза яичников), кистами яичников, эндометриозом и фиброзно-кистозной грудью потребление кофе противопоказано. Но даже если у вас только гормональная чувствительность, ежедневное употребление напитка может вызвать появление кист, а также быть причиной низкого полового влечения, появления проблем с весом и менструацией.

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Причина вторая: кофе обостряет симптомы ПМС и ухудшает состояние при менопаузе

Кофеин оказывает влияние на наши кровеносные сосуды, расширяя их. Если пить всего одну чашку кофе ежедневно, у женщины будут набухать молочные железы, а также возникать неприятные ощущения, связанные с этим явлением. Любовь к кофе обостряет симптомы ПМС. Поэтому женщинам рекомендовано употреблять этот напиток не чаще одного раза в месяц.

Если женщина ежедневно выпивает хотя бы одну чашку кофе во время менопаузы, начинается усиленное вымывание кальция из организма. Это связано с уменьшением количества эстрогена. Именно поэтому женщины в возрасте часто страдают остеопорозом, хрупкостью костей и частыми переломами. А еще кофеин при менопаузе увеличивает частоту приливов и ночной потливости.

Причина третья: кофе может повысить уровень бесплодия и возможность выкидыша

Если беременная женщина потребляет 3 и более чашек кофе ежедневно, это на 74% увеличивает риск выкидыша. Особенно если делать это на ранних сроках беременности.

Кофе нарушает овуляцию и повышает уровень кортизола, напрягающего надпочечники. А это влияет и на возможность забеременеть. Особенно в том случае если женщина пытается это сделать.