Остин в Киеве объявил о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", – заявил Остин.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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