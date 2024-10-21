Остин в Киеве объявил о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов

Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку, отметил Ллойд Остин.
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", – заявил Остин.
Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
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