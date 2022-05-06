Осторожно, ботулизм: какие консервы и продукты лучше не есть во время войны

из-за войны большое количество украинцев не имеет возможности ежедневно употреблять свежие и качественные продукты, переходя на копчености и консервы. Однако следует помнить о возможности заражения ботулизмом. Читайте в материале ТСН.ua о том, какую пищу следует избегать, чтобы не заболеть.
Ботулизм – это болезнь, возникающая в случае отравления ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни достаточно тяжелые, ведь заболевание характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы. Копченая рыба, вяленое мясо, консервы – все это можно назвать источниками ботулотоксинов. К сожалению, в условиях войны украинцы не всегда имеют возможность есть свежие продукты. В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что такое ботулизм, в каких продуктах могут быть токсины и как не заразиться.
Ботулизм: симптомы, причины болезни
Заразиться ботулотоксинами можно, если употреблять в пищу следующие продукты:
- консервированная рыба;
- консервированное мясо;
- консервированные овощи и грибы (реже);
- сушеная, вяленая рыба;
- сушеное, копченое, вяленое мясо.
Чаще такое случается, если консервы хранили или транспортировали без соблюдения правильных условий. Также в консервах могут размножаться бактерии, вызывающие ботулизм, в том случае если продукты были плохо вымыты перед консервацией. Несоблюдение условий вяления, сушки мяса или рыбы – еще одна причина ботулизма.
Ботулизм имеет следующие симптомы :
- нарушение близкого зрения (читать текст вы не можете, но предметы, расположенные вдали, вам видны);
- во рту постоянное чувство сухости;
- пропадает голос, трудно говорить;
- слабость в мышцах, быстрая утомляемость;
- головокружение;
- поражения пищеварительной системы (рвота, тошнота), переходящие в стадию вздутия живота или запора;
- поражение мышц конечностей, шеи.
Чаще первые симптомы возникают уже через 12-14 часов после отравления, но в некоторых случаях они могут возникнуть раньше или позже. Короткий инкубационный период указывает на тяжесть болезни.
Коварство ботулизма в том, что зараженные продукты никак нельзя обнаружить : у них не меняется вкус или цвет. А для лечения необходимо вовремя ввести в организм антитоксическую сыворотку, которой в военное время может просто не быть. Длительная интоксикация приводит к парезу кишечника, острой дыхательной недостаточности, расстройствам вегетативной системы и даже смерти.
Что делать, чтобы не заразиться ботулизмом
С особенной осторожностью следует употреблять все консервы и зимние заготовки, даже если вы готовили их сами. Также не забывайте, что нельзя употреблять в пищу:
- продукты из раздутых банок;
- мясо, рыбу, овощи, если крышка банки сдулась;
- если изнутри что-то вытекает;
- консервы, которые были неплотно закрыты;
- продукты с удивительным или неприятным запахом.
Не стоит также есть заготовки, приготовленные более года назад. Не следует покупать консервы или домашние заготовки на стихийных рынках. Старайтесь не употреблять в пищу копченое, вяленое, сушеное мясо или рыбу. Особенно если вы сомневаетесь в их качестве.