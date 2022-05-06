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Осторожно, ботулизм: какие консервы и продукты лучше не есть во время войны

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Осторожно, ботулизм: какие консервы и продукты лучше не есть во время войны

Ботулизм: что это, причины, в каких продуктах / pixabay.com

из-за войны большое количество украинцев не имеет возможности ежедневно употреблять свежие и качественные продукты, переходя на копчености и консервы. Однако следует помнить о возможности заражения ботулизмом. Читайте в материале ТСН.ua о том, какую пищу следует избегать, чтобы не заболеть.

Ботулизм – это болезнь, возникающая в случае отравления ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни достаточно тяжелые, ведь заболевание характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы. Копченая рыба, вяленое мясо, консервы – все это можно назвать источниками ботулотоксинов. К сожалению, в условиях войны украинцы не всегда имеют возможность есть свежие продукты. В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что такое ботулизм, в каких продуктах могут быть токсины и как не заразиться.

Ботулизм: симптомы, причины болезни

Заразиться ботулотоксинами можно, если употреблять в пищу следующие продукты:

  • консервированная рыба;
  • консервированное мясо;
  • консервированные овощи и грибы (реже);
  • сушеная, вяленая рыба;
  • сушеное, копченое, вяленое мясо.

Чаще такое случается, если консервы хранили или транспортировали без соблюдения правильных условий. Также в консервах могут размножаться бактерии, вызывающие ботулизм, в том случае если продукты были плохо вымыты перед консервацией. Несоблюдение условий вяления, сушки мяса или рыбы – еще одна причина ботулизма.

Ботулизм: симптомы / © Pexels
Ботулизм: симптомы / Pexels

Ботулизм имеет следующие симптомы :

  • нарушение близкого зрения (читать текст вы не можете, но предметы, расположенные вдали, вам видны);
  • во рту постоянное чувство сухости;
  • пропадает голос, трудно говорить;
  • слабость в мышцах, быстрая утомляемость;
  • головокружение;
  • поражения пищеварительной системы (рвота, тошнота), переходящие в стадию вздутия живота или запора;
  • поражение мышц конечностей, шеи.

Чаще первые симптомы возникают уже через 12-14 часов после отравления, но в некоторых случаях они могут возникнуть раньше или позже. Короткий инкубационный период указывает на тяжесть болезни.

Коварство ботулизма в том, что зараженные продукты никак нельзя обнаружить : у них не меняется вкус или цвет. А для лечения необходимо вовремя ввести в организм антитоксическую сыворотку, которой в военное время может просто не быть. Длительная интоксикация приводит к парезу кишечника, острой дыхательной недостаточности, расстройствам вегетативной системы и даже смерти.

Что делать, чтобы не заразиться ботулизмом

С особенной осторожностью следует употреблять все консервы и зимние заготовки, даже если вы готовили их сами. Также не забывайте, что нельзя употреблять в пищу:

  • продукты из раздутых банок;
  • мясо, рыбу, овощи, если крышка банки сдулась;
  • если изнутри что-то вытекает;
  • консервы, которые были неплотно закрыты;
  • продукты с удивительным или неприятным запахом.

Не стоит также есть заготовки, приготовленные более года назад. Не следует покупать консервы или домашние заготовки на стихийных рынках. Старайтесь не употреблять в пищу копченое, вяленое, сушеное мясо или рыбу. Особенно если вы сомневаетесь в их качестве.

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