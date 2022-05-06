Осторожно, ботулизм: какие консервы и продукты лучше не есть во время войны

Осторожно, ботулизм: какие консервы и продукты лучше не есть во время войны

из-за войны большое количество украинцев не имеет возможности ежедневно употреблять свежие и качественные продукты, переходя на копчености и консервы. Однако следует помнить о возможности заражения ботулизмом. Читайте в материале ТСН.ua о том, какую пищу следует избегать, чтобы не заболеть.

Ботулизм – это болезнь, возникающая в случае отравления ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни достаточно тяжелые, ведь заболевание характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы. Копченая рыба, вяленое мясо, консервы – все это можно назвать источниками ботулотоксинов. К сожалению, в условиях войны украинцы не всегда имеют возможность есть свежие продукты. В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что такое ботулизм, в каких продуктах могут быть токсины и как не заразиться.

Ботулизм: симптомы, причины болезни

Заразиться ботулотоксинами можно, если употреблять в пищу следующие продукты:

консервированная рыба;

консервированное мясо;

консервированные овощи и грибы (реже);

сушеная, вяленая рыба;

сушеное, копченое, вяленое мясо.

Чаще такое случается, если консервы хранили или транспортировали без соблюдения правильных условий. Также в консервах могут размножаться бактерии, вызывающие ботулизм, в том случае если продукты были плохо вымыты перед консервацией. Несоблюдение условий вяления, сушки мяса или рыбы – еще одна причина ботулизма.

Ботулизм: симптомы / Pexels

Ботулизм имеет следующие симптомы :

нарушение близкого зрения (читать текст вы не можете, но предметы, расположенные вдали, вам видны);

во рту постоянное чувство сухости;

пропадает голос, трудно говорить;

слабость в мышцах, быстрая утомляемость;

головокружение;

поражения пищеварительной системы (рвота, тошнота), переходящие в стадию вздутия живота или запора;

поражение мышц конечностей, шеи.

Чаще первые симптомы возникают уже через 12-14 часов после отравления, но в некоторых случаях они могут возникнуть раньше или позже. Короткий инкубационный период указывает на тяжесть болезни.

Коварство ботулизма в том, что зараженные продукты никак нельзя обнаружить : у них не меняется вкус или цвет. А для лечения необходимо вовремя ввести в организм антитоксическую сыворотку, которой в военное время может просто не быть. Длительная интоксикация приводит к парезу кишечника, острой дыхательной недостаточности, расстройствам вегетативной системы и даже смерти.

Что делать, чтобы не заразиться ботулизмом

С особенной осторожностью следует употреблять все консервы и зимние заготовки, даже если вы готовили их сами. Также не забывайте, что нельзя употреблять в пищу:

продукты из раздутых банок;

мясо, рыбу, овощи, если крышка банки сдулась;

если изнутри что-то вытекает;

консервы, которые были неплотно закрыты;

продукты с удивительным или неприятным запахом.

Не стоит также есть заготовки, приготовленные более года назад. Не следует покупать консервы или домашние заготовки на стихийных рынках. Старайтесь не употреблять в пищу копченое, вяленое, сушеное мясо или рыбу. Особенно если вы сомневаетесь в их качестве.