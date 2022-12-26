"Осторожно – фейк": в "Укрэнерго" предупредили о ложной информации об аварийных отключениях света

Пока энергетики не могут отказаться от аварийных отключений света в Украине.

В "Укрэнерго" предупредили украинцев о том, что в Сети распространяется ложная информация об отмене аварийных отключений света. На самом же деле отказаться от аварийных отключений Украина сможет только после полного прекращения вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Осторожно — фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго". Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", — предупреждают в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, почему не могут отказаться от аварийных отключений электроэнергии.

"Аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", — отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" отметили, что имею только одну официальную страницу в Фейсбуке и только один официальный Телеграмм-канал.



"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российской ИПСО. Увидите новую подделку — пожалуйста, сообщайте нам", — подчеркнули в компании.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным, говорят в "Укрэнерго".

Также есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.

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