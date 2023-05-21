"Осторожно, мины" и российская попса: в Одессе отдыхающие с детьми открывают пляжный сезон (видео)

Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет.

На одесских пляжах, не смотря на запрет военной администрации, загорают и плавают отдыхающие. Вдоль береговой линии установлены упреждающие знаки "осторожно, мины", но это не останавливает посетителей.

Видео с пляжей Одессы появились в местных телеграмм-каналах.

На побережье не только загорают, но проводят развлекательные мероприятия. Один из посетителей снял, как отдыхающие танцуют под песню российских поп-исполнителей.

Кроме того, посетители пляжей отдыхают с детьми. При этом для безопасности установлены знаки "осторожно, мины" вблизи которых играют малыши.

В Одессе отчаянные отдыхающие с детьми отрывают сезон, на пляжах играет российская музыка (видео)

Пляжи Одессы: откроют ли сезон

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на собственные источники, в городском совете намерены выделить два муниципальных пляжа для отдыха. Вопросы открытия локаций обсуждают с военными. Какие пляжи будут доступны – пока не решено:

"На таких пляжах можно будет загорать, но купание останется под запретом ", – пишет "Думская".

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга сообщил, что по состоянию на начало мая продолжается мониторинг ситуации безопасности со стороны военного командования и только после этого будет приниматься соответствующее решение. Он подчеркнул, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.

Напомним, на пляжах Одессы многолюдно. Родители даже заходят в воду с детьми, не беспокоясь о высокой минной опасности.