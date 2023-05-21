"Осторожно, мины" и российская попса: в Одессе отдыхающие с детьми открывают пляжный сезон (видео)

Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет.
На одесских пляжах, не смотря на запрет военной администрации, загорают и плавают отдыхающие. Вдоль береговой линии установлены упреждающие знаки "осторожно, мины", но это не останавливает посетителей.
Видео с пляжей Одессы появились в местных телеграмм-каналах.
На побережье не только загорают, но проводят развлекательные мероприятия. Один из посетителей снял, как отдыхающие танцуют под песню российских поп-исполнителей.
Кроме того, посетители пляжей отдыхают с детьми. При этом для безопасности установлены знаки "осторожно, мины" вблизи которых играют малыши.
Пляжи Одессы: откроют ли сезон
Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на собственные источники, в городском совете намерены выделить два муниципальных пляжа для отдыха. Вопросы открытия локаций обсуждают с военными. Какие пляжи будут доступны – пока не решено:
"На таких пляжах можно будет загорать, но купание останется под запретом ", – пишет "Думская".
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга сообщил, что по состоянию на начало мая продолжается мониторинг ситуации безопасности со стороны военного командования и только после этого будет приниматься соответствующее решение. Он подчеркнул, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.
Напомним, на пляжах Одессы многолюдно. Родители даже заходят в воду с детьми, не беспокоясь о высокой минной опасности.
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