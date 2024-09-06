Осторожно, мошенничество: ДТЭК "Киевские электросети" предупредил об опасности

Злоумышленники в Сети распространяют вредоносные ссылки якобы от имени ДТЭК "Киевские электросети".

В Сети распространяются сообщения со ссылкой на фейковый сайт ДТЭК "Киевские электросети". Переход по ссылке может угрожать кражей персональных данных пользователей или заражением электронных устройств вредоносными программами.

Об этом ДТЭК "Киевские электросети" сообщили на своей странице в социальной сети Facebook.

"Киберпреступники могут распространять вредоносные ссылки по разным каналам (электронная почта, мессенджеры, соцсети) якобы от имени ДТЭК "Киевские электросети" с целью похищения персональных данных или распространения компьютерных вирусов", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что специалисты по информационной безопасности предприятия уже приняли необходимые меры, но пользователям необходимо быть бдительными.

ДТЭК "Киевские электросети" обнаружили фейковый сайт, который может представлять угрозу для пользователей / Фото: ДТЭК Киевские электросети

"Просим вас не переходить по неизвестным или подозрительным ссылкам и не открывать и не загружайте файлы от неизвестных адресантов в электронной почте, мессенджерах и СМС-сообщениях", — отметили в компании.

"Киевские электросети" также напомнили электронные адреса своих официальных каналов онлайн-коммуникации:

сайт – https://www.dtek-kem.com.ua ;

страница в Facebook – https://www.facebook.com/dtekkem ;

чат-бот в Viber – https://www.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi ;

чат-бот в Telegram – https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot.

Напомним, Министерство обороны Украины выявило три поддельных версии веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, поэтому преступники не успели приступить к рассылке фейковых сообщений.

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