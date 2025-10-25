ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Острая фаза войны: командующий Нацгвардии откровенно рассказал о ситуации на фронте

Под Мирноградом в Донецкой области спецназовцам Нацгвардии местами удалось стабилизировать ситуацию.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Боец Нацгвардии

Боец Нацгвардии

Отряды специального назначения Нацгвардии сдерживают врага на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Мы — Украина» командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его словам, сейчас идет острая фаза войны, но нацгвардейцы стоят на позициях и проводят штурмовые действия.

«Отдельные отряды специального назначения сейчас работают на Покровском, Купянском направлениях. Где-то что-то у нас получается — особенно на Купянском направлении получается», — рассказал он.

Пивненко также утверждает, что определенные успехи есть также под Мирноградом Донецкой области, где местами удается стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

«Противник действует с умом и хочет нас уничтожить. У него есть неограниченные ресурсы по отношению к нам. А нам нужно воевать головой, а не людьми. И делать так, чтобы он отказался от своих планов», — подчеркнул командующий Нацгвардии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами военных подразделений, которые ведут бои в районе Покровска Донецкой области и предостерег их от сокрытия реальной ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie