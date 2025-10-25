Острая фаза войны: командующий Нацгвардии откровенно рассказал о ситуации на фронте

Боец Нацгвардии

Отряды специального назначения Нацгвардии сдерживают врага на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Мы — Украина» командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его словам, сейчас идет острая фаза войны, но нацгвардейцы стоят на позициях и проводят штурмовые действия.

«Отдельные отряды специального назначения сейчас работают на Покровском, Купянском направлениях. Где-то что-то у нас получается — особенно на Купянском направлении получается», — рассказал он.

Пивненко также утверждает, что определенные успехи есть также под Мирноградом Донецкой области, где местами удается стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

«Противник действует с умом и хочет нас уничтожить. У него есть неограниченные ресурсы по отношению к нам. А нам нужно воевать головой, а не людьми. И делать так, чтобы он отказался от своих планов», — подчеркнул командующий Нацгвардии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами военных подразделений, которые ведут бои в районе Покровска Донецкой области и предостерег их от сокрытия реальной ситуации.