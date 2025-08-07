Острая нехватка билетов: как "Укрзализныця" блокирует перекупщиков

"Укрзализныця" / © t.me/UkrzalInfo

В Украине пассажиры стали испытывать трудности с покупкой билетов из-за мошенников и перекупщиков. Так, в июне-июле 2025 года было заблокировано более 2800 аккаунтов пользователей мобильного приложения АО «Укрзализныця», которые с нарушением правил оформления билетов перепродают их по завышенным в 2-3 раза ценам.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций перевозчика.

Какие действия применяются

С целью предотвращения нарушений:

«Укрзализныця» усиленно контролирует документы при посадке пассажиров в поезда и обнаруживает безбилетных пассажиров и пассажиров с поддельными билетами;

OLX блокирует мошенников, пытающихся перепродавать билеты;

вводится верификация через «Действие. Подпись».

Подтверждение личности потребуется при покупке билетов на следующие внутренние рейсы: № 29/30 Киев — Ужгород, № 12 Львов — Одесса, № 27/28 Киев — Чоп. Остается возможность приобрести билеты на эти поезда и в кассах.

Верификация через Действие ID теперь нужна и при покупке билетов на отдельные поезда международного сообщения, которые пользуются повышенным спросом среди украинцев: из/до Хелма и Варшавы, Вены, Кишинева». К сожалению, спекулянты активно работают в этих направлениях, усложняя людям организацию поездки.

Нововведения уже продемонстрировали свою эффективность, ведь фиксируются лишь единичные обращения граждан по поводу приобретения билетов на международные рейсы без верификации через Действие ID. При этом наполняемость поездов составляет 95%.

«Ни какие нарушения или ограничения прав человека и гражданина (в том числе на свободу передвижения) или дискриминации (по признаку наличия или отсутствия возможности осуществления верификации через Действие ID) в решениях и действиях АО „Укрзализныця“ отсутствуют, поскольку решения и деятельность АО „Укрзализныця“ полностью отвечают требованиям действующего законодательства Украины», — говорится в ответе на запрос LB.

Добавляется, что оформление проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.п. может происходить, в частности, «путем взаимодействия с согласия лица с другими информационно-коммуникационными системами (мобильными приложениями), предусматривающими возможность электронной идентификации».

Сегодня статистика говорит о том, что 90% билетов пассажиры оформляют через электронные каналы обслуживания, более 60% — через мобильное приложение АО «Укрзализныця».

Напомним, в августе «Укрзализныця» зафиксировала рекордную нагрузку на свою систему. Дело в том, что спрос на билеты по отдельным направлениям превышает количество доступных мест в 4-5 раз. Пассажиры массово жалуются, что даже в первые минуты после открытия продаж не могут приобрести билеты.

Ситуация вызывает возмущение, однако компания отмечает: главная причина — нехватка исправных вагонов. В течение года темпы выведения подвижного состава из эксплуатации значительно превышают скорость обновления.