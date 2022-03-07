Островок безопасности: какая ситуация на Днепропетровщине 7 марта

Все органы власти работают, запасов пищи и медикаментов хватает.

Ситуация в Днепропетровской области остается под контролем. Ночью в регионе несколько раз звучали сирены.

Об этом на брифинге сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

“Днепропетровщина сегодня – островок безопасности, который есть в нашей стране. Вооруженные силы Украины анализируют все ваши обращения. Вчера мы разрешили ситуацию с вокзалом. Можно свободно уехать, все организовано. По вокзалу в Кривом Роге тоже разрешили ситуацию – эвакуационные поезда ходят по расписанию”, — рассказал Николай Лукашук.

Он также подчеркнул, что все органы власти работают. Запасов пищи и медикаментов хватает. Отдельно глава облсовета попросил местных жителей не верить фейкам и не распространять панику.

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