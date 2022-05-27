Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила.
Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать
- повышенная температура или лихорадка;
- боль в горле;
- головная боль;
- кашель;
- насморк и заложенность носа;
- боли в мышцах;
- одышка;
- потеря вкуса и запаха.
Если вы чувствуете эти симптомы, немедленно обращайтесь к семейному врачу или терапевту, чтобы специалист определил точный диагноз.
И грипп, и COVID-19 могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.
Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила:
- Тщательно мойте руки водой с мылом или используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60%;
- Не прикасайтесь к носу, рту или глазам грязными руками;
- Избегайте тесного контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа или простуды;
- Вакцинируйтесь.
Читайте также: