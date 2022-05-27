Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила.

Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

повышенная температура или лихорадка;

боль в горле;

головная боль;

кашель;

насморк и заложенность носа;

боли в мышцах;

одышка;

потеря вкуса и запаха.

Если вы чувствуете эти симптомы, немедленно обращайтесь к семейному врачу или терапевту, чтобы специалист определил точный диагноз.

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И грипп, и COVID-19 могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила:

Тщательно мойте руки водой с мылом или используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60%;

Не прикасайтесь к носу, рту или глазам грязными руками;

Избегайте тесного контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа или простуды;

Вакцинируйтесь.

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