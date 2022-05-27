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Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

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Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

Фото: Associated Press

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила.

Острые респираторные инфекции и коронавирусная инфекция: что следует знать

  • повышенная температура или лихорадка;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • кашель;
  • насморк и заложенность носа;
  • боли в мышцах;
  • одышка;
  • потеря вкуса и запаха.

Если вы чувствуете эти симптомы, немедленно обращайтесь к семейному врачу или терапевту, чтобы специалист определил точный диагноз.

И грипп, и COVID-19 могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила:

  • Тщательно мойте руки водой с мылом или используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60%;
  • Не прикасайтесь к носу, рту или глазам грязными руками;
  • Избегайте тесного контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа или простуды;
  • Вакцинируйтесь.

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