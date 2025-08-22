ТСН в социальных сетях

"Остыньте и успокойтесь": аналитик сказал, стоит ли ожидать контрнаступления Украины на фронте

Военный аналитик Богдан Мирошников опровергает фейки и объясняет, почему еще рано говорить о полном освобождении Днепропетровской области.

Светлана Несчетная
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Днепропетровской области российские захватчики остаются. В районах Дачного, Малиевки, на подходах к Январскому и Запорожскому.

Пока только один участок был зачищен от врага в районе Орехово.

Об этом сообщил военный обозреватель, аналитик Богдан Мирошников в Telegram.

«Пока только один участок был зачищен от них (россиян — ред.) в районе Орехового. Так что очень громко говорить, что мразот выбили из Днепровщины, потому что они там пока есть. Но однозначно наши воины предпринимают действия, чтобы выбить мразот из области», — написал он.

Что касается других участков, о чем сейчас пишут, что это едва ли не наше «контрнаступление», военный обозреватель советует остыть и успокоиться.

«Наши воины действительно совершили несколько контратак на некоторых участках, они еще продолжаются, поэтому говорить об успехе или неуспехе — слишком рано», — отметил он.

Мирошников объяснил, что еще не завершена зачистка, нет еще закрепления — поэтому, кто напишет названия конкретных населенных пунктов, тот очень поспешит и нанесет ущерб украинскому войску.

Напомним, в Днепропетровской области в ночь на 21 августа было неспокойно — работали силы ПВО. Россияне атаковали регион: в области сбили 18 беспилотников и две ракеты.

