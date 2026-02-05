Осудили почти на 30 лет: из плена РФ вернули морпеха из Крыма Эскендера Кудусова

Эскендер Кудусов / © Крымскотатарский ресурсный центр

Украинского морского пехотинца крымскотатарского происхождения Эскендера Кудусова вернули из плена. В Российской Федерации его незаконно приговорили к почти 30 годам заключения.

Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр.

В центре отметили, что военнослужащий является одним из тех, кто сохранил верность присяге после оккупации Крыма. Защитник попал в плен 16 апреля 2022 года. В составе группы из четырех человек Эскендер Кудусов пытался самостоятельно выйти из оцепления, преодолев пешком 26 километров. Однако при этой попытке его захватили русские военные.

«41-летний Эскендер Кудусов отдал 23 года жизни украинской армии. Он начал службу в 18 лет в Запорожье после возвращения семьи из мест депортации в Крым. Впоследствии служил в составе Украинского миротворческого контингента в Ираке (2004) и Косово (2009), а до 2014 года — морским пехотинцем в Феодосии. После оккупации Крыма остался верен присяге и продлил службу в Николаеве», — отметили в центре.

Добавляют, что начало полномасштабного вторжения военнослужащий встретил на передовой в Донецкой области. Там он в составе своего подразделения участвовал в оборонительных боях, сдерживая наступление русских войск на Мариупольском направлении.

Связь с защитником оборвалась весной 2022 года. Последнее известие от него семья получила 27 марта — тогда жене поступило короткое текстовое сообщение: «С Эскендером все хорошо».

Впоследствии россияне устроили над защитником незаконные суды. В 2023 году его приговорили к 25 годам тюрьмы, а уже в следующем году — на День защитников и защитниц Украины — срок увеличили почти до 30 лет (29 лет и 6 месяцев).

Что известно об обмене пленными

Напомним, в четверг, 5 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией.

В ходе переговоров в Абу-Даби представители Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов Америки договорились об обмене 314 пленными.

Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 2 октября, в рамках которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских.