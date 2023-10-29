Осуществили мечту Павла: дети на руках вынесли одноклассника на гору в Карпатах – фото

На Волыни дети на руках вынесли одноклассника на гору в Карпатах, чтобы осуществить его мечту.

На Волыни ученики лицея в села Рокини осуществили мечту своего одноклассника – отправились с ним на экскурсию в Карпаты. Десятиклассник Павел Липовский из-за болезни почти год передвигается в колесном кресле.

Об этом сообщает Суспільне.

Дети поднялись на гору Шпыци, высотой 1863 метра.

По словам ученика Андрея Струбицего, именно он мотивировал Павла подняться на гору, потому что тот не был уверен, что все получится.

"Мы показали ему, что мы все его донесем. Нас была достаточно большая компания. Мы его брали как рюкзак, можно сказать. Там были большие подъемы по камням. Вниз было легче спускаться, уже знали, куда становиться", — рассказал ученик Андрей Струбицкий.

Как рассказали мать Яна Липовская, девять километров друзья Павла несли его поочередно на своих спинах.

Сам Павел сказал, что на гору подниматься не планировал – просто хотел побыть с друзьями в горах, но его лучший друг Андрей все же уговорил его.

Павел с одноклассниками в Карпатах

Павел с одноклассниками в Карпатах

Павел с одноклассниками в Карпатах

"Это незабываемые впечатления. Я очень рад, что мне помогли осуществить мою мечту", — говорит парень.

Девочки, участвовавшие в походе, морально поддерживали несущих Павла парней, а также взяли на себя двойной груз: еду и воду для себя и для них.

"Так, как наши ребята не могли взять с собой рюкзаки, то мы давали им есть и пить, когда они отдыхали. Там была очень болотистая такая местность и мы боялись, что ребята упадут вместе с Пашей", — говорит Анна Малоока.

По словам мамы, одноклассники постоянно помогают Павлу. Когда она на работе – ученики каждое утро забирают парня из дома и вместе с ним добираются до лицея.

Павлу в четыре года у сына диагностировали спинальную мышечную атрофию.

"У него искривление позвоночника на 80%, болезнь прогрессировала в считанные месяцы. Сейчас готовимся к операции во Львове. Самостоятельно ходить сын не может", — говорит Яна Липовская.

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