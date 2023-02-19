Осушение Каховской ГЭС угрожает не только Украине, но и соседним странам – эксперт

Российские оккупанты открыли шлюзы на Каховской ГЭС, из-за чего осушается водохранилище. Такие действия захватчиков угрожают даже соседним с Украиной государствам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк.

"Сброс воды из Каховского водохранилища имеет последствия в том, что на Днепре расположены шесть водохранилищ, которые взаимосвязаны правилами эксплуатации. И нужно понимать, что два крупнейших водохранилища — Кременчугское и Каховское, в которых сосредоточены 44 кубокилометра воды. Это самые большие водохранилища, в которых сосредоточено 2/3 воды.

Михаил Яцюк подчеркнул, что необходимо понимать, каким способом минимизировать последствия сброса воды.

"Потому что здесь еще один контекст — международный. Потому что последствия спуска воды с Каховского водохранилища — они будут отрицательными для всего черноморского бассейна, для всех стран. Здесь и наши соседи могут пострадать, потому что токсины, которые появятся после того, как погибнет аквакультура в этом водохранилище — она уже начала погибать, мы видим — о том, что будут происходить процессы переноса загрязнения, они будут угрожать соседним странам", — резюмировал эксперт.

Осушение Каховского водохранилища

Российские оккупанты осушают Каховское водохранилище – они открыли шлюзы на ГЭС. С декабря 2022 года уровень воды в водохранилище упал до самого низкого за 30 лет спутниковых наблюдений. Осушение водохранилища, в частности, ставит под угрозу безопасность крупнейшей в Европе атомной станции – ЗАЭС.

В Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м². Могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Также ситуация чревата экоцидом.

Ирина Верещук отметила, что российские военные сознательно и целенаправленно осушают Каховское водохранилище, что вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.

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