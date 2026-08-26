Осужденная оккупантами пенсионерка из Токмака тронула "Песней о рушнике" прямо в зале (видео)

Осужденная оккупантами 70-летняя жительница Токмака Светлана Лой / © скриншот с видео

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Оккупанты оставили в силе жесткий приговор 70-летней жительнице захваченного Токмака на Запорожье Светлане Лой — 15 лет колонии за донаты ВСУ. Перед объявлением судебного решения женщина спела легендарную «Песню о рушнике».

Об этом сообщило российское издание «Медиазона».

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Лой окончательно назначили 15 лет колонии по делу о переводе средств в пользу украинской армии. Апелляцию на приговор рассматривали в закрытом режиме. Представителей прессы и слушателей допустили только на оглашение решения.

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Перед началом объявления постановления Лой спела «Песню о рушнике» на стихи Андрея Малышко из фильма «Годы молодые» 1958 года.

В феврале 2026 года подконтрольный российским властям «Запорожский областной суд» приговорил украинку к 15 годам лишения свободы по делу о переводе средств ВСУ. По версии обвинения, женщина пожертвовала украинским военным 6 3420 руб.

В суде также заявили, что Лой «придерживалась антироссийских взглядов», продолжала получать украинскую пенсию и не отказалась от гражданства Украины, несмотря на то, что в декабре 2023 года получила российский паспорт.

Дата публикации 15:21, 26.08.26 Количество просмотров 10 Осужденная за донаты на ВСУ 70-летняя украинка спела в зале «Ридна маты моя»

Напомним, россияне приговорили 27-летнюю жительницу Геническа Дарью Павлову к 12 годам тюрьмы за «государственную измену». Ее преследовали с начала оккупации: сначала ударили прикладом в магазине за «добрый день» на украинском и заставили взять паспорт РФ, который впоследствии забрали. В застенках оккупанты выбили женщине зубы, сломали кости и вызвали микроинсульт.

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