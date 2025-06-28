Осужденную за госизену мать экс-нардепки-регионалки Бережной неожиданно выпустили на свободу

Елена Бережная / © скриншот с видео

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Мать народной депутатки Украины VI и VII созывов ныне покойной Ирины Бережной Елена Бережная, которую в декабре украинский суд приговорил к 14 годам за государственную измену, вышла из СИЗО.

Об этом сообщил композитор Владимир Быстряков в Facebook, который придерживается пророссийских взглядов.

Отметим, что дело Бережной сейчас слушается в апелляции, на время которой суд отпустил женщину под залог в 302 тысячи гривен в связи с состоянием здоровья. Сообщается, что на одном из заседаний у нее произошел инсульт и ее госпитализировали.

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Бережная после освобождения из СИЗО заявила, что выходит «после трех с половиной лет пыток, унижений, оскорблений и просто попыток стереть собственное достоинство». Но это, по ее словам «не получилось у нашей власти».

«Я продолжила борьбу, находясь в изоляторе, и не только боролась за себя», — сказала она.

Елену Бережную обвинили в госизмене на основании письма постпреда РФ к ООН Небензи, которое тот 28 марта 2022 года процитировал на сессии Генассамблеи.

По версии прокуратуры, Бережная писала о том, что «народ Украины поддерживает „спецоперацию“, о том, что в Украине начались мародерства, убийства, ограбления, а также, что политики официально призывают „убивать россиян“.

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Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая, являющаяся гражданкой Украины и главой украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Елена Бережная известна своими антиукраинскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. В частности, она заявляет о «терроре русскоязычного населения» в Украине.

Ее дочь Ирина Бережная погибла 5 августа 2017 в ДТП на побережье Адриатического моря. Ирина Бережная была украинским политиком, народным депутатом Украины VI и VII созывов, членом Партии регионов.

Напомним, 9 мая 2018 года полиция в Киеве задержала Елену Бережную, мать погибшей экс-депутаа от «Партии регионов» Ирины Бережной во время акции «Бессмертный полк» за запрещенную украинским законодательством так называемую георгиевскую ленту, которую Россия использует для антиукраинской. Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

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