Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на военную службу: изменения от правительства

Это касается также подозреваемых должностных лиц, находящихся под стражей или имеющих другую меру пресечения.

Кабинет министров Украины внес изменения, согласно которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут вместо наказания проходить военную службу в спецподразделениях воинских частей.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением №560. Согласно изменениям, осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса занимали особо ответственное положение, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации и проходить военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

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Напомним, ранее постановление Кабмина установило, что на военную службу во время мобилизации могут быть призваны:

уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 1 Закона "Об очищении власти";

те, кто ранее был приговорен к заключению, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме осужденных за преступления против основ национальной безопасности;

те, кто ранее был приговорен к заключению за особо тяжкое преступление, кроме осужденных за преступления против основ нацбезопасности;

осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за преступления против основ безопасности.

Кабмин добавил в этот перечень новые категории, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации:

осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме тех, что осуждены за совершение преступлений против основ нацбезопасности, осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или коррупционных уголовных правонарушений или осужденные за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статьи 286-1, статьей 348 УК, а также осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 3 кодекса занимали особо ответственное положение. Такие лица могут проходить военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей;

подозреваемые или обвиняемые, которые в ходе досудебного расследования или судебного разбирательства находятся под стражей, кроме подозреваемых в преступлениях против основ нацбезопасности, а также преступлениях, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 58, 58 1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК. Лица, которым суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей, должны безотлагательно, но не позднее 48 часов со дня объявления постановления, явиться в соответствующий ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;

подозреваемые или обвиняемые, к которым при досудебном расследовании или судебном разбирательстве применена другая мера, чем заключение под стражей, кроме подозреваемых в преступлениях против основ нацбезопасности и преступлениях, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 8, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК.

К слову, в ноябре 2024 года в Генеральном штабе ВСУ информировали, что на тот момент в армии служили более 6000 заключенных.

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