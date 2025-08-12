Осужденные за изнасилование девочки на Закарпатье требуют отменить приговор: что происходит в суде

Девушка / © Фото из открытых источников

В Закарпатском апелляционном суде 11 августа состоялось первое заседание по рассмотрению апелляций парней, обвиняемых в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Обвиняемые ранее получили приговоры с наказанием в виде шести лет заключения, но теперь адвокаты парней пытаются добиться отмены приговоров.

Об этом сообщили в юридической компании «Миллер», которая представляет интересы потерпевшей.

Во время судебного заседания 11 августа прокуроры и представители потерпевшей девушки выступили против апелляций. Они заявили, что приговоры обвиняемым были юридически правильными и справедливыми, а аргументы защиты парней не соответствуют реальным событиям.

«Это дело — испытание не только для системы правосудия, но и для общества. Мы продолжаем бороться, чтобы ни одна попытка нивелировать приговор или избежать ответственности не осталась без должной реакции», — отметили в компании «Миллер».

Дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье: что известно

В августе 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку, сняли это на видео и распространили его среди школьников.

Воловецкий райсуд сначала назначил ребятам пять лет заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, что вызвало возмущение в обществе.

Новая команда адвокатов, которая присоединилась к делу в декабре 2023 года, обжаловала этот приговор. В январе 2024 года апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение. Процесс затягивали: защита подавала заявления об отводе судей, меняла адвокатов и сообщала ложные данные о мобилизации обвиняемых.

7 февраля 2025 года суд огласил новый приговор: трех обвиняемых признали виновными в сексуальном насилии и приговорили к шести годам заключения. Их взяли под стражу в зале суда. Также суд обязал взыскать с обвиняемых 300 тыс. грн морального вреда. Однако, адвокаты потерпевшей остались недовольны из-за переквалификации дела с изнасилования на сексуальное насилие.

В мае 2025 года адвокаты осужденных подали апелляцию на приговор.