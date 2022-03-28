Осужденных в Чечне отправят на войну в Украину в обмен на полную амнистию — разведка

Осужденных в Чечне отправят на войну в Украину в обмен на полную амнистию — разведка

Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков).

С первого апреля на всей территории РФ начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" (Боевой армейский резерв страны – ред.). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.

Эти резервисты будут в дальнейшем направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают вовлечение в боевые действия российских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.

Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине.

"БАРС" – программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Подписавшие контракты по программе получают постоянное денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка. В течение года резервисты могут быть призваны на сборы (до одного месяца), где могут привлекаться к обучению и выполнению других заданий. Ежемесячная оплата по контракту составляет 12% оклада военнослужащих (в зависимости от звания и должности). Общее число подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч.

Напомним, глава ГУР генерал Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет шанс освободить все оккупированные территории, если союзники дадут нам необходимое вооружение.

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