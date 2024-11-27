Осужденный в Украине получил повестку и второй раз отказался от мобилизации

В Ровенской области к 4 годам и 4 месяцам приговорили мужчину, который получил повестку и во второй раз отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гощанского райсуда Ровенской области.

По данным суда, мужчина уже был осужден за уклонение от мобилизации и находился на испытательном сроке. 10 апреля 2024 года ему во второй раз вручили повестку, однако житель Ровенской области в очередной раз категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина отметил, что «после принятия в отношении него 30 января 2024 года Гощанским районным судом Ровенской области приговора, согласно которому он признан виновным по ст. 336 УК Украины, он за медицинской помощью в связи с имеющимися у него хроническими заболеваниями не обращался, в настоящее время лечится самостоятельно, лекарства покупает по рецептам, которые ему выписывались ранее, так как имеет недоверие к врачам. Обвиняемый считает, что он не уклоняется от прохождения военной службы по мобилизации, так как не может проходить такую из-за неудовлетворительного состояния здоровья».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший две повестки, однако на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации.

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