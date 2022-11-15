Освободили 200 населенных пунктов за полмесяца: Минобороны об успехах ВСУ на юге и Донетчине

Украинские защитники продолжают проводить наступательные действия на южном направлении. С 1 ноября 2022 года Силы обороны освободили около 5 тысяч кв. км и около 200 населенных пунктов на юге страны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях.

"Это можно говорить по Харьковской области, Луганской и югу. За ноябрь на юге освобождено около 5 тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что российские оккупанты наносят удары по освобожденным населенным пунктам, а самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где враг ежедневно атакует по несколько десятков раз.

"В то же время ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", — отметила Маляр.

Напомним, что начальник Киевской городской ВА Сергей Попко поблагодарил силы Противовоздушной обороны. В районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет из 21.

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