Освобождение Харьковщины: СБУ получила полные списки "чиновников" оккупационных администраций

С начала деоккупации Харьковщины СБУ задержала 16 коллаборантов.

Также спецслужба получила списки всех псевдочиновников оккупационных администраций.

Об этом сообщается на канале СБУ в Telegram.

"Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов", — говорится в сообщении.

13 из них уже сообщено о подозрениях в совершении преступлений и 11 избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В общей сложности в освобожденных населенных пунктах Харьковщины работники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек", — информируют в спецслужбе.

Также во время оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

Кроме того, обнаружены реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию через уплату так называемых "налогов" в бюджет РФ.

Читайте также: