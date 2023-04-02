Освобождение Крыма 2023 года: в ГУР намекнули на возвращение полуострова красноречивым фото (фото)

На фотографии есть надпись: "Работает ГУР".
Военная разведка намекает, что незаконно захваченный Россией украинский Крым может быть уволен уже в этом году.
Говорящую фотографию с разведчиком опубликовали на официальной странице Главного управления разведки Минобороны Украины в воскресенье, 2 апреля.
"Крым. Ялта. 2023", — коротко подписано фото под сообщением.
Заметим, на фотографии есть надпись: "Работает ГУР". На фото изображен украинский военный, который, скорее всего, разведывает позиции россиян.
План по деоккупации Крыма
В воскресенье, 2 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о разработке концепции по деоккупации украинского Крыма. План состоит из 12 шагов. Среди пунктов — уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материкой Россией, программа "Детоксикация", создание документальной базы фактов российских преступлений против украинцев, сопротивлявшихся оккупации и тому подобное. Эта программа будет отражена в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма.
Ранее сообщалось, что российско-оккупационная "власть" в Крыму боится украинского контрнаступления и с начала 2023 года построила новые защитные сооружения. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектами "Схемы" и "Крым Реалии".
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