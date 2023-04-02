Освобождение Крыма: Данилов четко назвал 12 шагов по деоккупации полуострова

Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает концепцию декупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них — уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материкой Россией, программа "Детоксикация", создание документальной базы фактов российских преступлений против украинцев, сопротивлявшихся оккупации и тому подобное.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Русский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке — то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения «крымского смерша", — отреагировал на заявления так называемых "чиновников" Крыма.

12 шагов к освобождению Крыма

1. На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника "русский военный корабль идёт нах*й".

2. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмена, Украина разрабатывает люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает, в частности, ограничение прав участия в выборах — выбирать и быть избранными.

3. Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности.

"Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. "Волчий билет" – навсегда", – написал Данилов.

4. Россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает "безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в госизмене и других уголовных преступлениях лиц, как украинцев, так и россиян, причастных к военным преступлениям, совершенным на территории Украины и Крыма в частности.

5. Преступления российских пропагандистов, способствовавших оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Законным способом по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения и имущества.

6. Граждане РФ, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, "признаются ничтожными — закон, действующий уже 9 лет". Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано оккупантами, имущество возвращается собственникам.

8. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

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9. Реализуется комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах. Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

10. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

12. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый "город русской славы" (имеется в виду Севастополь – ред.) переименовывается в "Объект №6".

"Детализованная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма. Крым — это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, ожидающие возвращения домой ! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка", — говорится в его сообщении.

Напомним, политтехнолог Михаил Шейтельман спрогнозировал возможный сценарий деоккупации Крыма.

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