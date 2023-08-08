Освобождение Крыма: глава Генштаба Эстонии назвал первоочередную задачу ВСУ во время наступления

Предпосылкой для возвращения Крыма является перерезка сухопутных путей снабжения российских войск на юге и востоке.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендл, пишет ERR.

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"Запорожское направление, очевидно, поможет украинцам достичь их стратегической цели – возвращение Крыма, предпосылкой которого является перерезание сухопутных путей сообщения", – сообщил эстонский военный.

По его словам, в Запорожском направлении россияне построили прочную оборону.

"Если в остальных областях в среднем на один регион приходится 400 оборонительных сооружений, то на Запорожском направлении их было 1400", — отметил он.

Он уверен, что украинские военные способны использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, "потому что у них боевая разведка находится в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяет максимально эффективно использовать войска".

"Поэтому все эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", — отметил он.

ВСУ подошли ко второй линии обороны РФ в Запорожье

Бывший командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий утверждает, что ВСУ подошли ко второй линии обороны РФ на Запорожье. Он также отметил, что это направление является решающим, а город Токмак является ключом к Мелитополю и Бердянску. Пока официальной информации от Генштаба нет.

В ОК "Юг" подтвердили, что украинские военные прорвали первую линию обороны кафиров. Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк рассказала, что ВСУ удается развить успехи на отдельных участках юга после прорыва первой линии обороны россиян.

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