Освобождение от мобилизации до 25 лет: ВР отложила законопроект — нардеп

Однако ситуация может измениться еще на этой неделе.
В Верховной Раде отложили рассмотрение законопроекта №11379-д, предусматривающего освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.
Об этом сообщил член оборонного комитета Рады, нардеп Вадим Ивченко.
Он отметил, что в настоящее время законопроект не включили в список проектов, которые Совет рассмотрит на этой неделе.
" Но этот законопроект могут еще вынести на рассмотрение и этот документ, уверен нардеп, наберет достаточное количество голосов ", — указано в сообщении.
Тем временем, Комитет национальной безопасности, обороны и разведки провел очередное заседание, на котором обсуждались вопросы расширения перечня оснований для отсрочки от мобилизации.
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