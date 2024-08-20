Освобождение от мобилизации до 25 лет: ВР отложила законопроект — нардеп

Однако ситуация может измениться еще на этой неделе.

В Верховной Раде отложили рассмотрение законопроекта №11379-д, предусматривающего освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил член оборонного комитета Рады, нардеп Вадим Ивченко.

Он отметил, что в настоящее время законопроект не включили в список проектов, которые Совет рассмотрит на этой неделе.

" Но этот законопроект могут еще вынести на рассмотрение и этот документ, уверен нардеп, наберет достаточное количество голосов ", — указано в сообщении.

Тем временем, Комитет национальной безопасности, обороны и разведки провел очередное заседание, на котором обсуждались вопросы расширения перечня оснований для отсрочки от мобилизации.

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