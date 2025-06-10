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Освобождение тяжелораненых: что говорят пленные в первые минуты свободы (видео)
В Сети показали первые кадры с освобожденными защитниками, которые сегодня вернулись на родину в рамках нового этапа обмена пленными.
Сегодня, 10 июня, состоялся новый этап большого обмена пленными — Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников.
Первые кадры с освобожденными появились в Сети.
«О нас Украина не забыла, вспомнила, вызволила. Слава Украине!» — говорит один из защитников, который только что вернулся из плена.
Еще один из освобожденных как раз сегодня отмечает свой день рождения. Ему вручили небольшой подарок.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
ПЕРВЫЕ КАДРЫ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ 10 ИЮНЯ!
Напомним, сегодня, 10 июня, Украина вернула из плена еще одну группу наших военнослужащих — тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Точное количество пока не разглашается.
9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет. Их количество тоже не уточнялось.