Освобожденного из плена морпеха военнослужащие ТЦК избили и затолкали в автомобиль: что говорят стороны

В Одессе расследуют избиение военнослужащего, защитника Мариуполя Романа Покидько. По данным общественных активистов, мужчину избили и высадили из автомобиля сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). В Одесском ТЦК сообщили, что было назначено служебное расследование.

Об этом сообщила ОО «Защита Государства. Одесса».

Обстоятельства инцидента и заявление общественной организации

Как сообщили в общественной организации, Роман Покидько — боец 36-й отдельной бригады морской пехоты, который защищает Украину с 2018 года. Его недавно освободили из вражеского плена и он был в Одессе на реабилитации. Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия.

По данным общественной организации, морпеха остановила группа из девяти человек, которые назвались сотрудниками Пересыпского районного ТЦК.

«Несмотря на предъявленные им документы — военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, — Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК, нанесли ему телесные повреждения, рименили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили военнослужащего из автомобиля, чем создали угрозу его жизни», — отметили представители организации.

Активисты подчеркнули, что представители ТЦК не использовали бодикамеры. В настоящее время Роман Покидько проходит медицинское обследование в больнице. Одесская ячейка ОО «Защита Государства» требует справедливого расследования в отношении Романа Покидько, пережившего российский плен.

Реакция Одесского ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП подтвердил, что им известно об инциденте, и сообщил о назначении служебного расследования. Руководство ТЦК подчеркнуло, что статус военнослужащего заслуживает высочайшего уважения. ТЦК оказывает полное содействие правоохранительным органам.

«Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут строжайшее наказание, предусмотренное законом», — отметили там.

Областной ТЦК призвал общественность дождаться результатов расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

