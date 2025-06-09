Освобожденного из плена воина не встретили родственники: детали истории

Обмен пленными 9 июня / © Дмитрий Лубинец facebook

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В рамках сегодняшнего обмена пленными, 9 июня, из российской неволи уволили бойца, все родственники которого остались на оккупированных территориях.

Об этом рассказала журналистка Юлия Суркова.

Защитник Мариуполя Валерий попал в плен, когда ему было 19. Сейчас ему 23. Он побывал в восьми российских колониях и тюрьмах. Самой жестокой называет Таганрогскую.

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«Самое страшное место на свете», — говорит боец, который в плену похудел на 12 килограммов.

Военный родился в Запорожской области, в городе, который сейчас оккупирован, Валерий не знает, где его мама и родственники.

«Я сейчас расплачусь… Теперь у меня есть задача — придумать, о чем мечтать, найти новую мечту. Потому что три года и три месяца я мечтал об одном — выйти на свободу», — отмечает парень.

Валерия зовут родственники пропавших без вести и других пленных:

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«Вы видели военного с позывным Махно? ССО Покровск? Был ли кто-нибудь из 36-й бригады? С вами был кто-то из Курского направления? Парень удивленно поднимает вверх черные брови: „С Курского направления?“ Эти годы он ничего не слышал об успехах Украины в поле боя», — отмечает журналистка.

Прежде чем сесть в автобус, он просит журналистов передать, что где-то в Украине есть девушка по имени Руслана. Они были знакомы в плен. И теперь Валерий хочет, чтобы она знала, что он жив.

Напомним, сегодня, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие до 25 лет, а также тяжелораненые. Количество освобожденных пока не разглашается в ближайшие несколько дней.