Освобожденного из плена защитника Мариуполя Михаила Дианова прооперировали в США (фото)

В США провели сложную операцию на руке украинскому защитнику Михаилу Дианову, защищавшему Мариуполь.

Об этом сообщает Nexta.

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Защитник "Азовстали" Михаил Дианов успешно перенес операцию в США. Операция на правом плече в больницы Сент-Луиса прошла удачно.

Медики обещают, что после реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать.

В ближайшие дни украинский защитник вернется на Родину. Расходы на лечение Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер".

Напомним, что Михаил Дианов — старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ стал известен после освобождения из плена. Его фотографии после освобождения облетели и шокировали мир. Защитник был очень истощен, а в его руке отсутствовало 4 см кости.

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