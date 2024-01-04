Освобожденной из плена защитнице "Азовстали" сделал предложение ее побратим: трогательное видео

Николай и Галина вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку.

Украинский морской пехотинец Николай Гриценюк сделал предложение своей любимой – освобожденной из плена 3 января морскому пехотинцу Галине Федишин. Пара вместе прошла бои за Мариуполь.

О помолвке влюбленных сообщил и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, опубликовав фото и видео.

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить Вас. Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают преград, даже когда это – ад на земле", – говорится в сообщении Волынского.

Он отметил, что Николай и Галина вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку.

"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь – это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен!" – добавил и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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Предложение морского пехотинца освобожденной из плена защитнице Мариуполя/Фото: Facebook-страница и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского

Предложение морского пехотинца освобожденной из плена защитнице Мариуполя/Фото: Facebook-страница и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского

Предложение морского пехотинца освобожденной из плена защитнице Мариуполя/Фото: Facebook-страница и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского

Напомним, 3 января произошел большой обмен пленными: из российской неволи удалось вернуть 230 украинских защитников и защитниц. Среди них была и последняя плененная женщина-морской пехотинец Галина Федишин, участвовавшая в боевых действиях на заводе Ильича и "Азовстали" во время обороны Мариуполя. Защитница провела в плену РФ почти два года.

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