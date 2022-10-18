Освобожденные из плена военные РФ своими ответами разбили российскую пропаганду (видео)

Освобожденные из плена российские вояки вогнали в ступор своими ответами пропагандиста, который хотел сделать щемящее видео о пытках бойцов ВС РФ украинцами.

Российские военнослужащие ВС РФ, обменянные на украинских женщин, полностью разрушили российскую пропаганду о пытках в плену.

Видео с их ответами появилось в Сети.

На кадрах видно, как один из российских журналистов-пропагандистов задает вопрос освобожденным из украинского плена российским военнослужащим.

"На вами издевались", — спрашивает он.

Один из мужчин ответил "нет".

Не веря своим ушам, пропагандист начинает спрашивать то же самое у других. Экс-пленные в один голос отвечают, что над ними в Украине никто не издевался.

Разочарованный пропагандист, мысленно уже выносивший плаксивый сюжет о плохих украинцах, едва не до смерти истязавших плененных россиян, после таких ответов просто выключил камеру и ушел ни с чем.

Следует добавить, что украинских военнопленных после освобождения доставляют к месту назначения комфортными автобусами, тебе как россиян загрузили "насыпью" в тентованный автомобиль.

Напомним, что вчера, 17 октября, прошел еще один масштабный обмен военнопленными с РФ. Из российского плена Украина освободила 108 женщин.

Президент Владимир Зеленский сообщил , каких украинских женщин удалось вернуть домой после длительного пребывания в плену.

Среди освобожденных из российского плена женщин и военная медикиня Виктория Обидина. Женщина находилась в Мариуполе на "Азовстале". Ребенок уехал с родственниками в Запорожье.

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