Освобожденных из плена украинцев пришлось госпитализировать — Офис президента

Вечером в субботу, 4 февраля, все 116 человек, освобожденных из российского плена в этот день, были отправлены в больницы для первой помощи и медицинских обследований. Их ждет лечение и реабилитация.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на доклад заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Усова.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в этом контексте выразил сожаление по поводу бездействия Международного комитета Красного Креста, который не может обеспечить соблюдение прав человека, в том числе украинцев в плену.

"Настало время для создания новой организации со штаб-квартирой в Киеве, которая действительно занималась бы людьми, находящимися в плену", – заявил он.

По словам главы президентской администрации, у государства есть возможности, чтобы предоставить освобожденным из плена украинцам необходимую поддержку и помощь.

“Нужно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, при необходимости, решать вопросы выезда на лечение за границу. Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что воевал за государство, он отдавал свое здоровье, рисковал жизнью, и государство ему благодарно, оно заботится о нем", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, в субботу, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена. Общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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