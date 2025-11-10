ТСН в социальных сетях

Украина
1414
1 мин

"Освобожденный" Бахмут: как выглядит сегодня город

Бахмут в Донецкой области россияне стерли с лица земли.

Катерина Сердюк
Бахмут в Донецкой области, ноябрь 2025 года

Бахмут в Донецкой области, ноябрь 2025 года / © Telegram / Денис Казанский

Россияне полностью разрушили город Бахмут Донецкой области. От него не осталось живого места.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

Примечательно, что город совсем не нужен россиянам. Их цель заключалась только в уничтожении.

«„Освобожденный“ Бахмут, наши дни. Город разрушен и заброшен. Больше эти руины никому не нужны», — написал он.

На фото только боль, смерть и развалины.

Бахмут в Донецкой области, ноябрь 2025

Напомним, Бахмут в Донецкой области стал неким логистическим хабом для армии РФ. Враг разместил там склады и хранит боеприпасы и технику, а также горюче-смазочные материалы.

«На сегодняшний день Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушно-десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага», — заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

1414
