Освобожденный из плена морпех потерял 700 тыс. грн: выплаты от государства получала бывшая жена

Обмен пленными 5 февраля, в результате которого домой вернулся Мирослав Черномор / © Дмитрий Лубинец facebook

Защитник Мариуполя Мирослав Черномор, приговоренный в России к пожизненному заключению, в прошлом месяце вернулся домой после почти четырех лет плена, тортуаров и пыток. Однако и дома Мирослав столкнулся с трудным испытанием на родной земле. Военный узнал о разрыве отношений с женой и исчезновении значительной суммы средств со своих счетов.

Его история повествует hromadske.

Мирослав рассказывает, что женился в сентябре 2021 года.

Последний раз виделся с женой на день влюбленных в Мариуполе, 14 февраля 2022-го. В плену иногда россияне разрешали получать письма от родных. Но с сентября 2024 защитник перестал получать от жены письма.

Мирослав Черномор днем освобождения из плена

«Я писал и ждал. Оставался на связи до последнего дня. Последний раз поздравил с новым 2025 годом — и никакого ответа. Когда уже вернулся, она позвонила на третий день [после обмена]», — делится военный.

Сейчас мужчина начал процесс развода, отмечая, что после плена воспринимает эмоциональные потрясения по-другому и пытается сосредоточиться на будущем.

Но кроме того, боец потерял более 700 тыс. грн, ведь именно жена некоторое время получала все выплаты от государства. Женщина переоформила выплаты на себя и полгода получала полное денежное довольствие мужчины: оклад и боевые. А это примерно 125 тысяч гривен в месяц. Тратить их можно по своему усмотрению.

Заметим, что в Украине только год действует новый закон, согласно которому половина выплат денежного довольствия пленным разделяется между родственниками, а другая половина — удерживается в части до возвращения бойца на его депонированном счете.

«Меня бросили и украли часть денег. Друзья говорят: „Борись, требуй, чтобы она их тебе вернула“. Но я не хочу тратить на это свое время», — говорит морпех.

Напомним, что это далеко не первая проблема, когда освобожденные из плена военные сталкиваются с проблемой, когда родные не хотят возвращать получаемые от государства деньги, пока те были в неволе. Так, недавно мы рассказывали шокирующую историю о бойце из Ровенщины, мать которого присвоила деньги сына-военного, пока тот находился в плену, и теперь, после его увольнения, отказывается их отдавать.

