- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2970
- Время на прочтение
- 1 мин
Освобожденный из плена отец в реанимации, 7-летний сын погиб: трагедия семьи в Запорожье
Мать рассказала о гибели 7-летнего сына Макара во время удара РФ по Запорожью.
В Запорожье в ночь на 10 октября российский дрон попал в дом семьи Дорошев. В результате атаки 7-летний Макар погиб.
Подробности трагедии рассказала мать погибшего ребенка Светлана, пишет «Суспільне».
«Я ничего не слышала. В 10 легли, я не слышала ничего, легла и вырубилась. Сын спал и средняя дочь, старшая в телефоне лежала, мужчина на кухне был. Я в спальне. Мы все были дома», — рассказывает женщина.
Светлану разбудил сильный удар. Говорит, что увидела, как все горело вокруг. Женщина сразу же побежала спасать детей.
«Среднюю дочь получили, побежала младшего искать, они были все в своих комнатах. Когда Макара нашли, меня не подпустили, сразу забрали в реанимацию», — отметила она.
Дом, уничтоженный россиянами, семья купила только весной этого года, когда мужчина вернулся домой после трех лет российского плена. Выбирали дом неподалеку от школы.
«Макарчик пошел в 1 класс, ходил очно в школу. Был положительным ребёнком. 8 декабря должно было исполниться 8 лет», — плачет мать.
Светлана и ее дочери чудом выжили во время удара. Сейчас она находится в больнице, где при жизни ее мужа Григория борются врачи. Освобожденный из плена защитник находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, что в ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Запорожью.