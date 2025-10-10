Освобожденный из плена отец в реанимации, 7-летний сын погиб: трагедия семьи в Запорожье

Семилетний Макар Дорош / © Суспільне

В Запорожье в ночь на 10 октября российский дрон попал в дом семьи Дорошев. В результате атаки 7-летний Макар погиб.

Подробности трагедии рассказала мать погибшего ребенка Светлана, пишет «Суспільне».

«Я ничего не слышала. В 10 легли, я не слышала ничего, легла и вырубилась. Сын спал и средняя дочь, старшая в телефоне лежала, мужчина на кухне был. Я в спальне. Мы все были дома», — рассказывает женщина.

Светлану разбудил сильный удар. Говорит, что увидела, как все горело вокруг. Женщина сразу же побежала спасать детей.

© Суспільне

«Среднюю дочь получили, побежала младшего искать, они были все в своих комнатах. Когда Макара нашли, меня не подпустили, сразу забрали в реанимацию», — отметила она.

Дом, уничтоженный россиянами, семья купила только весной этого года, когда мужчина вернулся домой после трех лет российского плена. Выбирали дом неподалеку от школы.

«Макарчик пошел в 1 класс, ходил очно в школу. Был положительным ребёнком. 8 декабря должно было исполниться 8 лет», — плачет мать.

© Суспільне

Светлана и ее дочери чудом выжили во время удара. Сейчас она находится в больнице, где при жизни ее мужа Григория борются врачи. Освобожденный из плена защитник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Запорожью.