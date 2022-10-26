Освобожденный Купянск возвращается к жизни: в городе начала работать "Укрпочта" и мобильная связь (фото)

Пенсионерам в Купянске уже начали выплачивать пенсии за месяцы, проведенные в оккупации.

Деоккупированный Купянск на Харьковщине возвращается к жизни. В городе уже начала работать "Укрпочта" и украинская мобильная связь.

Об этом 26 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В деоккупированном Купянске возобновила работу "Укрпочта". Жителям уже начали выплачивать пенсии, накопленные в течение 4 месяцев", — говорит Синегубов.

По его словам, в городе уже возобновляют связь – в тестовом режиме начал работать 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. К концу недели обещают уже устойчивый мобильный интернет. Также скоро начнет работать отделение "Новой почты".

Напомним, 10 сентября в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области.

После этого пленные оккупанты в освобожденном Купянске перекрасили стелу обратно в цвета украинского флага, которую раньше они загадили российским кровавым триколором. В ТСН.ua показали видео этого действа.

Позже Зеленский показал последствия оккупации россиянами Купянска. После себя захватчики оставили только боль и разруху.

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